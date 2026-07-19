Εμπρησμοί στους Γαργαλιάνους: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες – Η δράση τους και οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα (19.07.2026) οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών και άλλων αδικημάτων στους Γαργαλιάνους.

Οι 3 συλληφθέντες, ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ο 66χρονος πυροσβέστης κατηγορούνται για εμπρησμούς στους Γαργαλιάνους από το 2024 αλλά και για εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρήματα προκειμένου να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους.

Στην περίπτωση που εκείνοι αρνούνταν, τότε δέχονταν απειλές και σε πολλές περιπτώσεις αντίποινα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις.

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Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του αφορά συνολικά 3 δασικές και 4 αγροτικές πυρκαγιές. Μεταξύ άλλων τους αποδίδονται εμπρησμοί σε αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής.

Η υπόθεση γρήγορα έχει πάρει και άλλη διάσταση καθώς εξετάζονται και θα παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι 3 τους φέρεται να ανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να εισπράττουν τις αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης, στον οποίο αποδίδονται αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.