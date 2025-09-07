Ελλάδα

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτά είναι τα τρία στρατόπεδα που θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα νέα οικήματα σε στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες
Στρατιωτικά οικήματα - Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας επιθεωρεί νέο στρατιωτικό οίκημα / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ / EUROKINISSI

Τρία στρατόπεδα στρατόπεδα σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη θα αξιοποιηθούν αφενός για την εξυπηρέτηση του οικιστικού προγράμματος για τα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις κι αφετέρου για την κάλυψη αναγκών σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία, ανακοίνωσε χθες (06.09.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ειδικότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός αποκάλυψε τα τρία πρώτα στρατόπεδα στα οποία θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα εκ των οποίων το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις για το στρατιωτικό προσωπικό.

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι: «Δρομολογούμε και έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Έπειτα πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε ότι σε τρία σημαντικά στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, εδώ στο στρατόπεδο Ζιάκα, στην Πάτρα στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία».

Στο τέλος υπογράμμισε ότι «και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα».

Ποια στρατόπεδα αξιοποιούνται

Στρατόπεδο Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι Αττικής: Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 696 διαμερίσματα.

Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη: Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 600 διαμερίσματα.

– Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα: Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 720 διαμερίσματα.

Ελλάδα
