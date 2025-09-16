Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για Τέμπη: Πρώτη φορά η ταχύτητα διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης αντιμετωπίζεται αρνητικά

Στο πλευρό του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας που χειρίζεται την υπόθεση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στέκεται η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η Ένωση Εισαγγελέων τονίζει για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ότι για πρώτη φορά «η ταχύτητα επεξεργασίας της δικογραφίας, αντιμετωπίζεται αρνητικά, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αλλά και εγείρει υπόνοιες περί της πραγματικής στόχευσης».

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός είχε πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό εδώ και πολλούς μήνες καθώς επόπτευε την ανάκριση.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγγελείς τονίζουν πως «η στοχοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης δεν πρόκειται να επιφέρει τις επιδιωκόμενες παρενέργειες, δηλαδή τον εκφοβισμό τους και την αποθάρρυνσή τους κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την εισαγγελική αρχή και τη Δικαιοσύνη εν γένει, καθόσον οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, με αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη».

Αναλυτικά η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αναφέρει στην ανακοίνωση της: «Η ταχύτητα ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης με παραπομπή του κατηγορουμένου δι’ απευθείας κλήσης στο ακροατήριο για τα κακουργήματα, που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 309 ΚΠΔ και συνακόλουθα της εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων είναι σύστοιχη τόσο της γενικής απαίτησης για ταχεία διεξαγωγή της δίκης και της άρσης της υφιστάμενης εκκρεμότητας, όσο και της πρόβλεψης του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για εύλογο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ταχύτητα επεξεργασίας της δικογραφίας, που για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται αρνητικά, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αλλά και εγείρει υπόνοιες περί της πραγματικής στόχευσης, ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης αξιολόγησης και εκτίμησης του συγκεντρωθέντος – κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης – αποδεικτικού υλικού, στο οποίο είχε πρόσβαση ο εισαγγελέας εφετών, ως έχων την εποπτεία της κύριας ανάκρισης, κατά το άρθρο 32 ΚΠΔ, η οποία του επιτρέπει να λαμβάνει γνώση αυτής και να παρακολουθεί την πορεία της.

Νωρίτερα, ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «για τους δικαστές και εισαγγελείς, για τον νομικό κόσμο της χώρας, που γνωρίζει προσωπικά τον συγκεκριμένο Εισαγγελέα Εφετών, υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού τόσο σε επίπεδο ήθους και εντιμότητας όσο και νομικής κατάρτισης, η χθεσινή του στοχοποίηση και διαπόμπευση αποτελεί μία σαφήαπόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης».