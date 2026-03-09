ΕΟΔΥ: Επεισόδιο με υπάλληλο πίσω από την παραίτηση του Δημήτρη Χατζηχριστοδούλου – «Έχει γίνει μια δύσκολη ιστορία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου και μια υπάλληλο του οργανισμού φαίνεται ότι ήταν η αιτία για την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24 το πρωί της Δευτέρας (9.3.26).

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

«Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης», τόνισε.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την επιλογή νέας διοίκησης μέσω ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως «νόμος Κεραμέως» και ρυθμίζει τον τρόπο στελέχωσης διοικήσεων σε δημόσιους οργανισμούς.