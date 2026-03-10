ΕΟΔΥ: Καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό και σκιές στη λειτουργία του μετά τις παραιτήσεις των μελών του ΔΣ

Η παραίτηση σύσσωμης της διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις με όσα έχουν έρθει στο φως.

Οι καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό διαπλέκονται με σκιές γύρω από παρεμβάσεις στο έργο του ΕΟΔΥ και παλαιότερες υποθέσεις από το μακρινό παρελθόν. Η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο μια εσωτερική τριβή, αλλά μια συνολική κρίση αξιοπιστίας ενός Οργανισμού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Δημόσιας Υγείας και η οποία είχε επιδείξει εξαιρετικό έργο τα τελευταία χρόνια.

Οι παραιτήσεις όλων των μελών του ΔΣ μεταξύ των οποίων βρίσκονται κορυφαία στελέχη, Καθηγητές, όπως οι Χ. Χατζηχριστοδούλου, Δ. Χατζηγεωργίου, Δ. Παρασκευής και Β. Παπαευαγγέλου, φέρνουν στην επιφάνεια κατηγορίες για παράκαμψη θεσμικών διαδικασιών από την πλευρά του προσφάτως τοποθετημένου από τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου Πάνου Ευσταθίου, η έλευση του οποίου φαίνεται να πυροδότησε κρίση στις εσωτερικές σχέσεις.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διαμαρτύρονταν καθώς, όπως έλεγαν ο ρόλος τους είχε περιοριστεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καλούνταν απλώς να καταθέτουν εισηγήσεις χωρίς να έχουν καμία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, εποχή μάλιστα που ο Οργανισμός διεκπαιρεώνει σημαντικά έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι καταγγελίες

Από την άλλη, έρχονται στο φως καταγγελίες, οι οποίες συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του κ. πρώην προέδρου του ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, οι οποίες ξεκινούν από το σήμερα και φτάνουν μέχρι το βάθος μιας εικοσαετίας.

Στο επίκεντρο της τρέχουσας αντιπαράθεσης βρίσκεται η μήνυση μιας 53χρονης υπαλλήλου για φραστική και σωματική επίθεση, ένα περιστατικό που λειτούργησε ως θρυαλλίδα για τις εξελίξεις.

Ωστόσο, οι επικριτές του πρώην προέδρου δεν περιορίζονται εκεί, καθώς του προσάπτουν την πρόσληψη του γαμπρού του στον ΕΟΔΥ με σύμβαση αορίστου χρόνου και κατά παράβαση των διαδικασιών και της νόμιμης οδού των προσλήψεων.

Παράλληλα, ανασύρεται και παλιότερο περιστατικό όταν τον Φεβρουάριο του 2.000 ο κ. Χατζηχριστοδούλου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του προϊσταμένου του Εθνικού Κέντρου Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης (ΕΚΕΠΥ), μετά από καταγγελίες ότι προπηλάκισε και εξύβρισε παρουσία μαρτύρων τον ομότιμο καθηγητή Παρασιτολογίας Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Γιάννη Τσελέντη.

Η απάντηση του δικηγόρου του κ. Χατζηχριστοδούλου

Από την άλλη πλευρά, ο νομικός εκπρόσωπος του Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, Γιώργος Χιονίδης, εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για να παρουσιάσει στοιχεία υπέρ του εντολέα του, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία περί βιαιοπραγίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο κ. Χατζηχριστοδούλου αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιοδήποτε περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος της 53χρονης υπαλλήλου και ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αυτό θα αποδειχθεί.

Υποστήριξε μάλιστα, πώς υπάρχουν μάρτυρες παρόντες στη συνεδρίαση που μπορούν να πιστοποιήσουν ότι δεν υπήρξε η ένταση που περιγράφεται και καθώς, όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου βιντεοσκοπούνται, όπως είπε, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο θα αναζητηθεί δια της νομίμου οδού. Το υλικό αυτό, τόνισε ο συνήγορος, θα αποτελέσει τον αδιάψευστο μάρτυρα για το τι πραγματικά συνέβη και θα καταρρίψει κάθε συκοφαντικό ισχυρισμό.

«Προσωπική κόντρα» ή κάτι βαθύτερο;

Παρά τις αντικρουόμενες εκδοχές, η δημοσιογραφική έρευνα εντοπίζει ένα σημαντικό κενό στο αφήγημα που προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Η επίσημη γραμμή επιμένει ότι η κρίση είναι απόρροια μιας προσωπικής διένεξης και μιας ανάρμοστης συμπεριφοράς του προέδρου.

Και αυτό γεννά το εύλογο ερώτημα, πώς εξηγείται η απόφαση να παραιτηθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο για μία κόντρα μεταξύ υπαλλήλου και προέδρου; Μια τέτοια μαζική έξοδος κορυφαίων επιστημόνων και στελεχών δεν δικαιολογείται από ένα μεμονωμένο επεισόδιο συμπεριφοράς. Η στάση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι η ρήξη ίσως εδράζεται σε βαθύτερες διαφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.

Ενός Οργανισμού που πλήττεται βαθύτατα, την ώρα που το τελευταίο διάστημα, υπό τη διοίκηση του –πλέον παραιτηθέντος– Διοικητικού Συμβουλίου, παρήγαγε ουσιαστικό έργο.

Η κλιμάκωση της κόντρας κινδυνεύει, τέλος, να μετατρέψει τον ΕΟΔΥ σε πεδίο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, σβήνοντας από τη δημόσια συζήτηση την πραγματική του αποστολή: την επιστημονική θωράκιση της χώρας.

Τα μέλη του πρώην ΔΣ του ΕΟΔΥ που παραιτήθηκαν

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος

Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος

Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος

Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος

Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος

Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος

Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος