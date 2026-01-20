Ελλάδα

ΕΟΦ: Απαγορεύει συμπλήρωμα διατροφής

Το προϊόν, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, περιέχει φυτική ουσία που δεν είναι εγκεκριμένη για τρόφιμα
ΕΟΦ: Απαγορεύει συμπλήρωμα διατροφής

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος Neem Leaf Swanson, της αμερικανικής εταιρείας Swanson Health Products.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το προϊόν περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό Azadirachta indica.

Η προμήθεια του προϊόντος έγινε μέσω της εταιρείας Pro-Sport με έδρα την Πολωνία, ενώ η ελληνική εταιρεία που το έχει διανείμει υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη διάθεση και να ενημερώσει τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται προληπτικό μέτρο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι καταναλωτές καλούνται να μην κάνουν χρήση του προϊόντος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
193
128
99
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού με χιόνια, μποφόρ και καταρρακτώδεις βροχές - Χάρτες με τις 7 «κόκκινες» περιοχές
Σε όλες τις περιοχές αναμένεται να εκδηλωθούν επικίνδυνα φαινόμενα με θυελλώδεις νότιους ανέμους, που θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ και ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo