ΕΟΦ: Απαγορεύει συμπλήρωμα διατροφής

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος Neem Leaf Swanson, της αμερικανικής εταιρείας Swanson Health Products.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το προϊόν περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό Azadirachta indica.

Η προμήθεια του προϊόντος έγινε μέσω της εταιρείας Pro-Sport με έδρα την Πολωνία, ενώ η ελληνική εταιρεία που το έχει διανείμει υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη διάθεση και να ενημερώσει τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται προληπτικό μέτρο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι καταναλωτές καλούνται να μην κάνουν χρήση του προϊόντος.