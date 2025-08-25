ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για 2 συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένες ουσίες

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για δύο συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες.

Μετά από ενημέρωση από τις αρχές της Γερμανίας, ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής OZY και SLIMMING HERB.

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα προωθούνται στο διαδίκτυο ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όσον αφορά το προϊόν OZY, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, περιέχει την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε των Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Σχετικά με το προϊόν SLIMMING HERB, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι το προϊόν αυτό περιέχει την ουσία σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί δραστική ουσία με φαρμακευτική δράση.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.