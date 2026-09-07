ΕΟΦ: Προειδοποίηση για φυτικό μέλι σεξουαλικής ενίσχυσης με μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες

Συναγερμό από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για προϊόν με μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες και κυκλοφορεί ως φυτικό μίγμα μελιού και προωθείται στο διαδίκτυο για την ενίσχυση της σεξουαλικής απόδοσης, εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Πρόκειται για το φυτικό μέλι με την επωνυμία TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, στο οποίο, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο ΕΟΦ από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, εντοπίστηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil), χωρίς αυτές να αναγράφονται στη σύνθεση του προϊόντος.
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Η προειδοποίηση αφορά συγκεκριμένα την παρτίδα 12122029.
Η σιλδεναφίλη και η ταδαλαφίλη δεν είναι φυτικές ουσίες. Είναι δραστικές ουσίες εγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η λήψη τους πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας και τα υπόλοιπα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο ασθενής.
Το συγκεκριμένο προϊόν εμφανίζεται σε διαδικτυακά καταστήματα ως πάστα με βάση το μέλι και διάφορα φυτικά εκχυλίσματα, η οποία διαφημίζεται κυρίως για ενίσχυση της libido, της ενέργειας και της σεξουαλικής απόδοσης.
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ΕΟΦ: Γιατί είναι επικίνδυνη η μη αναγραφή των ουσιών
Το πρόβλημα που εντόπισαν οι γερμανικές αρχές δεν είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο προωθείται το προϊόν, αλλά η κρυφή παρουσία δύο φαρμακευτικών δραστικών ουσιών.
Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ούτε ότι τις λαμβάνει ούτε σε ποια ποσότητα. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα. Η σιλδεναφίλη και η ταδαλαφίλη μπορούν, για παράδειγμα, να αλληλεπιδράσουν με νιτρώδη φάρμακα που χρησιμοποιούνται για καρδιαγγειακές παθήσεις, προκαλώντας επικίνδυνη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχει εκδώσει επανειλημμένα και ο FDA για προϊόντα «σεξουαλικής ενίσχυσης» στα οποία έχουν βρεθεί οι σχετικές ουσίες, χωρίς αναφορά στην ετικέτα.
Ο ΕΟΦ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE της συγκεκριμένης παρτίδας να μην το καταναλώσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.
Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη αξιόπιστες πηγές, ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
Πηγή: iatropedia.gr