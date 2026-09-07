ΕΟΦ: Προειδοποίηση για φυτικό μέλι σεξουαλικής ενίσχυσης με μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες

Συναγερμό από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για προϊόν με μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες και κυκλοφορεί ως φυτικό μίγμα μελιού και προωθείται στο διαδίκτυο για την ενίσχυση της σεξουαλικής απόδοσης, εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για το φυτικό μέλι με την επωνυμία TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, στο οποίο, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο ΕΟΦ από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, εντοπίστηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil), χωρίς αυτές να αναγράφονται στη σύνθεση του προϊόντος.

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Η προειδοποίηση αφορά συγκεκριμένα την παρτίδα 12122029.

Η σιλδεναφίλη και η ταδαλαφίλη δεν είναι φυτικές ουσίες. Είναι δραστικές ουσίες εγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η λήψη τους πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας και τα υπόλοιπα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο ασθενής.