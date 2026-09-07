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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας – Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο
Φωτιά
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας το πρωί της Δευτέρας (7.9.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική στην Αχαΐα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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