Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας – Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας το πρωί της Δευτέρας (7.9.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική στην Αχαΐα.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.