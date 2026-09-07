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Νοσοκομείο Νίκαιας: Καταγγελία εργαζομένων για ποντίκια στη μονάδα νεογνών και σοβαρά κτιριακά προβλήματα

Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, η κατάσταση πλέον εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό
Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISS
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Πλημμύρες στο ΤΕΠ, κακοτεχνίες, προβλήματα στα ασανσέρ αλλά και εμφάνιση ποντικιών καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλει ότι το προηγούμενο δεκαήμερο εμφανίστηκαν ποντίκια ακόμη και σε βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Νεογνών, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για σοβαρά κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα. Όπως υποστηρίζει, η κατάσταση πλέον εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πλημμύρες στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, κακοτεχνίες σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, προβλήματα στα ασανσέρ, οσμή λυμάτων σε παθολογικά τμήματα, κλειστές κλινικές λόγω έλλειψης προσωπικού και σοβαρή υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σύλλογος αντιπαραβάλλει την εικόνα που, όπως αναφέρει, παρουσίασε στη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το ΕΣΥ με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Παράλληλα, αναφέρεται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών και σωματείων στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον υπουργό ότι αγνόησε τα αιτήματά τους.

Ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, καταγγέλλει ότι το προηγούμενο δεκαήμερο εμφανίστηκαν ποντίκια ακόμη και σε βοηθητικούς χώρους της μονάδας νεογνών, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για σοβαρά κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα.

Όπως υποστηρίζει, η κατάσταση πλέον εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πλημμύρες στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, κακοτεχνίες σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, προβλήματα στα ασανσέρ, οσμή λυμάτων σε παθολογικά τμήματα, κλειστές κλινικές λόγω έλλειψης προσωπικού και σοβαρή υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο σύλλογος αντιπαραβάλλει την εικόνα που, όπως αναφέρει, παρουσίασε στη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το ΕΣΥ με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, αναφέρεται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών και σωματείων στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον υπουργό ότι αγνόησε τα αιτήματά τους.

Πηγή: iatropedia.gr

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