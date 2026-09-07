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Μεσολόγγι: 15χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε συνομήλικό του – Δικογραφία και σε βάρος των γονιών του

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Με μαχαίρι επιτέθηκε ένας 15χρονος σε συνομήλικό του στο Μεσολόγγι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα Δευτέρα (7.9.26), η επίθεση με μαχαίρι έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε κεντρικό σημείο του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με καταγγελία του θύματος, ο συνομήλικός του τον πλησίασε και τον μαχαίρωσε στο χέρι, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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(EUROKINISSI)
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