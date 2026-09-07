Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα χυμών της «Οικογένειας Χριστοδούλου» λόγω μούχλας στα μπουκάλια

Την άμεση ανάκληση και απόσυρση από την αγορά συγκεκριμένων παρτίδων χυμών της «Οικογένειας Χριστοδούλου» απαίτησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκε η ανάπτυξη ευρωτίασης (μούχλας) μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου των μπουκαλιών.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το εύρημα εντοπίστηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή για τα μπουκάλια με τον χυμό.

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Τα προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, η οποία εδρεύει στο 3ο χλμ. Κουφαλίων–Προχώματος, στα Κουφάλια.

Τα προϊόντα και οι συγκεκριμένες παρτίδες είναι:

Πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml, με ημερομηνία ανάλωσης έως 16/9/2026, LOT 215.6.

Πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικά μπουκάλια 250 ml, 1L και 1,5L, με ημερομηνία ανάλωσης έως 24/9/2026, LOT 223.6.

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml, με ημερομηνία ανάλωσης έως 12/9/2026, LOT 211.6.

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml, με ημερομηνία ανάλωσης έως 16/9/2026, LOT 215.6.

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικό μπουκάλι 1L, με ημερομηνία ανάλωσης έως 18/9/2026, LOT 217.6.

Μήλο – πορτοκάλι – καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml, με ημερομηνία ανάλωσης έως 11/9/2026, LOT 210.6.

Μήλο – πορτοκάλι – καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, «Οικογένεια Χριστοδούλου», σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml, με ημερομηνία ανάλωσης έως 16/9/2026, LOT 215.6.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο Φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.