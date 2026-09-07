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Εξαφάνιση 39χρονης στη Λάρισα – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Η Μανουέλα Γιάνκο έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια - Όταν εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε
Η Μανουέλα Γιάνκο
Η Μανουέλα Γιάνκο / Χαμόγελο του Παιδιού
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Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση της 39χρονης Μανουέλας Γιάνκο στις 19.08.2026. Το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε τη Δευτέρα (07.09.2026) και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μανουέλα Γιάνκο έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Όταν εξαφανίστηκε στη Λάρισα είναι άγνωστο τι φορούσε, όπως ανακοίνωσε το «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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