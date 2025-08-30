Ελλάδα

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Κω – Τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός

Οι τρεις επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή
Περιπολικό
Περιπολικό / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Καταδίωξη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 30 Αυγούστου στην Κω, όταν μηχανάκι με τρεις επιβαίνοντες αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας, κινούμενο μάλιστα αντίθετα στην οδό Ακτή Κουντουριώτου.

Σύμφωνα με το kosmosnews24 η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, όμως το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου με την οδό Θάλειας Νικολαΐδου.

Οι τρεις επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Κατά την προσπάθεια σύλληψης, ένας εξ αυτών επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ μετά από λίγο συνελήφθη και ο οδηγός του δικύκλου, αμφότεροι Ολλανδοί υπήκοοι.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Κω, όπου και εξετάστηκε

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo