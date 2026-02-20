Ελλάδα

Επεισόδιο οπαδικής βίας στην Πάτρα: «Με ποια ομάδα είσαι;»

Αιματηρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα - Επίθεση με γροθιές σε τρία άτομα
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / eurokinissi

Σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (19.02.2026) στην Πάτρα.

Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει στο επεισόδιο οπαδικής βίας όταν ένας άνδρας πλησίασε έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν σε ένα μπαρ επί της Ηφαίστου στο κέντρο της Πάτρας και τον ρώτησε «με ποια ομάδα είσαι;».

Σύμφωνα με το tempo24.news ο νεαρός του απάντησε και επειδή η απάντηση δεν του άρεσε ξεκίνησε να τον δέρνει στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σε άλλους δύο νεαρούς που βρισκόταν στην ίδια παρέα.

Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την αστυνομία.

