«Έπεσε» το «100»: Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112

Πρόβλημα με την επικοινωνία στην Άμεση Δράση υπάρχει το απόγευμα της Παρασκευής
Όσοι πολίτες επιχειρούν να καλέσουν την άμεση δράση στο γνωστό τηλέφωνο της αστυνομίας «100» το απόγυεμα της Παρασκευής 30.01.2026, δεν μπορεί λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η γραμμή σε όποιον καλεί την αστυνομία, ενημερώνει ότι η σύνδεση δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ, αναφέρει: Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικής βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής (100), για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες πρέπει να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος οι πολίτες μπορούν να καλούν το «112» για κάποια έκτακτη ανάγκη.

