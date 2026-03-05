Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι – Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας

Επέστρεψαν το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026) 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επαναπατρισμού όσων βρίσκονται στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας.

Τους 91 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που οι επιβάτες -ανάμεσά τους και παιδιά- αποβιβάζονταν από το αεροσκάφος, πολλοί εκ των οποίων δήλωναν συγκινημένοι.

«Να ευχαριστήσουμε την πρεσβεία, την ελληνική αεροπορία. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι που πατάμε ελληνικό έδαφος μετά από τόση ταλαιπωρία», ανέφερε μία επαναπατρισμένη. «Είμαστε πολύ συγκινημένοι, ευχαριστούμε το ΥΠΕΞ, την ελληνική πρεσβεία στα ΗΑΕ. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, δήλωσε άλλη Ελληνίδα που είχε εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.

«Υπήρχε μια καλή οργάνωση και συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η καλά συντονισμένη επιχείρηση του ΥΠΕΞ και του υπουργείου Άμυνας με την πρεσβεία μας στα ΗΑΕ που οργάνωσαν αυτή την επιχείρηση για να μας φέρουν πίσω» ανέφερε, από την πλευρά του, άλλος επιβάτης του C-130.

«Έγινε με απόλυτο συντονισμό, εξαιρετικό προγραμματισμό και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική σε μία δύσκολη συνθήκη όπου κακά τα ψέματα δεν είμαστε συνηθισμένοι. Βρεθήκαμε για δουλειές, για διακοπές και κάποια στιγμή έπρεπε να διαχειριστούμε όλο αυτό το πρόβλημα. Ήμουν σίγουρος ότι θα πήγαιναν καλά τα πράγματα», πρόσθεσε.

«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον πρέσβη στο Ντουμπάι ο οποίος πραγματικά με το που επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία, εντυπωσιάστηκα γιατί μετά ο ίδιος μας πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την ανθρωπιά που έδειξε και πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη», είπε συγγενής επαναπατρισμένου.

Έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς των επιβατών που απομακρύνθηκαν από τις «κόκκινες» ζώνες της Μέσης Ανατολής. «Περιμένω τον γιο μου και τη νύφη μου. Ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Πέντε-έξι μέρες δεν κοιμηθήκαμε επειδή είχαμε άγχος» είπε ο Στέλιος Καραγρηγορίου βρέθηκε στην Ελευσίνα για να υποδεχτεί τους δικούς του ανθρώπους. «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πολεμική Αεροπορία που έστειλε το C-130. Θα ήθελα να μην νιώσει άλλος άνθρωπος, ήταν δύσκολα. Πέντε μέρες που λείπανε τα παιδιά δεν κοιμηθήκαμε, το μυαλό μας ήταν συνέχεια εκεί» πρόσθεσε.

Οι φωτογραφίες μέσα από το C-130

Ανάμεσα στους επιβάτες, ήταν επίσης γονείς, συγγενείς και συνοδοί αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι, μετά την ακύρωση της αναχώρησης πτήσεων από την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 λίγο πριν φτάσει στην χώρα μας μετά την περιπέτεια που έζησαν, καθώς λόγω των εχθροπαξιών εγκλωβίστηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένα Αραβικών Εμιράτων.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ

Τηλεφωνική συνομιλία είχε νωρίτερα, σήμερα (05.03.2026) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών.

FM George Gerapetritis held a telephone conversation w/ #UAE FM H.E. Sheikh @ABZayed.



Developments in the broader #MiddleEast and safe repatriation of Greek citizens were discussed. FM Gerapetritis reaffirmed #Greece’s solidarity with UAE & Gulf partners. pic.twitter.com/o5rGRM55xi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 5, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην περιοχή, ενώ συζητήθηκε ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν την επιστροφή πολιτών υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε, επίσης, την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τους εταίρους τους στον Κόλπο.

Με ειδικές πτήσεις και οδικώς ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων στη Μέση Ανατολή

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν, παράλληλα, και άλλες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, με το υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν ώστε όλοι οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου, με τους πρώτους 162 Έλληνες πολίτες να έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα από Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν, εν μέσω της πολεμικής κλιμάκωσης στην περιοχή. Ειδικότερα, 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους επαναπατρίστηκαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean, έπειτα από συντονισμό των ελληνικών πρεσβειών στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

Ακόμη, 42 Έλληνες που βρίσκονταν στη Βηθλεέμ μετακινήθηκαν οδικώς προς την Αίγυπτο, ενώ τα 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη αναχώρησαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί έφτασαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει και όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή που βρίσκονται εδώ.