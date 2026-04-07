Επιστρέφει από την Κύπρο η ελληνική φρεγάτα «Κίμων»

Τον δρόμο της επιστροφής από την Κύπρο παίρνει τα επόμενα 24ωρα η φρεγάτα «Κίμων». Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Μαρτίου 2026 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να κατευθυνθεί στην Κύπρο η FDI «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά», ενώ στην Λευκωσία μεταστάθμευσαν και τέσσερα F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η απόφαση για την αποστολή της ελληνικής FDI «Κίμων» και της φρεγάτας ΜΕΚΟ, καθώς και των ελληνικών μαχητικών F-16, ελήφθη μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, έπειτα από την επίθεση drone στην βάση στο Ακρωτήρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026), ανοίγοντας τον δρόμο για την έλευση και άλλων πλοίων ευρωπαίων εταίρων.

Όπως ήδη σας ενημέρωσε το OnAlert.gr, η φρεγάτα «Έλλη» – εξοπλισμένη με το σύστημα «Κένταυρος» – βρίσκεται εν πλω για να αντικαταστήσει την φρεγάτα «Ψαρά», ενώ η FDI «Κίμων» τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα αντικατασταθεί. Όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές, «η κατάσταση βρίσκεται υπό διαρκή επαναξιολόγηση και εφόσον χρειαστεί θα πάει στην Μεγαλόνησο δεύτερο ελληνικό πλοίο μετά το Πάσχα».

Σημειώνεται ότι τα 4 ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.

πηγή: onalert.gr