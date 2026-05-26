Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους που «χτύπησαν» κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία – Επέστρεψαν σε κατάστημα κράτησης νέων

Απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο του ψιλικατζίδικου, αρπάζοντας 700 ευρώ από το ταμείο, διάφορα καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του με προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία, την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ήδη τρόφιμοι σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στην Θεσσαλονίκη, για εμπλοκή και πάλι για ένοπλη ληστεία που φέρεται να πραγματοποίησαν στο παρελθόν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν παραβιάσει τους όρους διαμονής στο συγκεκριμένο κατάστημα, όταν τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου 2026, απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο τού ψιλικατζίδικου, αρπάζοντας 700 ευρώ από το ταμείο, διάφορα καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του με προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε η εμπλοκή στη ληστεία και τεσσάρων συνεργών τους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Όπως έγινε γνωστό, υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Μάλιστα, επιστρέφοντας τα επόμενα 24ωρα στη συγκεκριμένη δομή κράτησης, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων φέρεται να εκμυστηρεύτηκε αρχικά την εμπλοκή του στη ληστεία- ανακαλώντας όμως στη συνέχεια την συμμετοχή του.

Απολογούμενοι στην αρμόδια ανακρίτρια, και οι τρεις αρνήθηκαν ότι είναι αυτοί που τέλεσαν την ένοπλη ληστεία.

Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στον τρίτο (που συμπληρώνει τον επόμενο μήνα το 15ο έτος της ηλικίας του) επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο κι επέστρεψε στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
135
100
91
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο AI δείχνει πως θα ήταν ο Μπεν Νίνταμ σήμερα, 35 χρόνια μετά την εξαφάνισή του
«Σίγουρα μας έφερε δάκρυα στα μάτια» γράφουν οι δικοί του άνθρωποι στη σελίδα που διαχειρίζονται στο Facebook. Την ίδια ώρα, περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από έναν άνδρα που θα μπορούσε να είναι το εξαφανισμένο παιδί
Ο μικρός Μπεν Νίνταμ
Newsit logo
Newsit logo