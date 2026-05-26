Τροχαίο στην Κέρκυρα: Λεωφορείο με τουρίστες συγκρούστηκε με μπετονιέρα

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνον υλικές ζημιές
Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα
Το τουριστικό λεωφορείο που συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα
Τροχαίο αναστάτωσε την Κέρκυρα την Τρίτη (26.05.2026) όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα στο Νησάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνον υλικές ζημιές, κυρίως στην αριστερή πλευρά του τουριστικού λεωφορείου.

Το περιστατικό στο Νησάκι Κέρκυρας προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

