Ελλάδα

Επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος  – Είπε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε

Ο 18χρονος είναι και ο αδερφός του 23χρονου που έχει συλληφθεί για την επίθεση στο μπαρ στο Ηράκλειο, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις
Κρήτη
Επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο / cretalive

Ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση με το μαχαίρωμα του πορτιέρη σε μπαρ στο Ηράκλειο, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (03.05.2026).

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (03/05) παραδόθηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, 

Τον 18χρονο αναζητούσαν οι αρχές μαζί με έναν ανήλικο. Ο 18χρονος είναι και ο αδερφός του 23χρονου που έχει συλληφθεί για την επίθεση στο μπαρ στο Ηράκλειο, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Ο 18χρονος παρουσιάστηκε με τον δικηγόρο του Γιώργο Λιονάκη στις αστυνομικές αρχές. «Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας. ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα, τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε», δήλωσε στο CRETA24.

Για τον νεαρό κατηγορούμενο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ο 18χρονος κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του, μέχρι την Τετάρτη (06.05.2026) οπότε και θα απολογηθούν.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε πως να διαχειριστεί την κατάσταση. «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο γι΄ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
122
97
87
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο ντοκουμέντο με την κακοποίηση της ηλικιωμένης από την 67χρονη που την φρόντιζε στη Χίο - «Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα»
«Γροθιά» στο στομάχι είναι το βίντεο που εξασφάλισε η οικογένεια της 84χρονης, στο οποίο φαίνεται πόσο άσχημα μιλούσε και φερόταν η γυναίκα που είχε αναλάβει αν την προσέχει
Χίος
Συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα 25χρονος για ληστείες σε οδηγούς ταξί – Τους έσφιγγε τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό
Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του
Ταξί
Newsit logo
Newsit logo