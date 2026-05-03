Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο με την κακοποίηση της 84χρονης από την 67χρονη που την φρόντιζε – «Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα»

Οργή προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης μιας 84χρονης από την Χίο, την οποία έβριζε και χτυπούσε η 67χρονη γυναίκα που είχε αναλάβει να την φροντίζει.

Την 84χρονη πάσχει από άνοια, φρόντιζε μια 67χρονη με καταγωγή από τη Βουλγαρία, η οποία όπως προέκυψε την κακομεταχειριζόταν, της φώναζε, την έβριζε και την χτυπούσε άσχημα. Το περιστατικό κακοποίησης σημειώθηκε στην Χίο, όπου ζει η ηλικιωμένη γυναίκα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της 84χρονης στον «Πολίτη», η οικογένεια είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψή της, λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Μάλιστα, η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την κακοποίηση που υπέστη η ηλικιωμένη. Τα πλάνα είναι «γροθιά» στο στομάχι, με την 84χρονη να είναι ανήμπορη και ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, ενώ η 67χρονη φώναζε επειδή η ηλικιωμένη της έλεγε ότι πονάει και πως θέλει βοήθεια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα σε άλλο σημείο του βίντεο, ξέσπασε σε κλάματα και η 67χρονη την κορόιδευε, ενώ αφού την κατηγόρησε, έφυγε για λίγα δευτερόλεπτα από το δωμάτιο. Αφού επέστρεψε μέσα σε δύο λεπτά χτύπησε δύο φορές την 84χρονη. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει οι συγγενείς της ηλικιωμένης είναι αποκαλυπτικές.

«Με χτύπησες, πονάει η κοιλιά μου. Γιατί με χτυπάς, δεν έκανα και τίποτα», ακούγεται να λέει η 84χρονη στην 67χρονη η οποία την ταρακουνάει και τη χτυπάει.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς της 82χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή.

Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε στις 30 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Άμεση παρέμβαση της οικογένειας και σύλληψη

Μετά την προβολή του βίντεο, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η γυναίκα από τη Βουλγαρία καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλάκιση με 3ετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.