Καιρός: Μετά τα χιόνια του Μάη το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 27°C στο τέλος της εβδομάδας

Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς πως μετά τα σπάνια χιόνια του Μάη, την επόμενη Κυριακή ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, όλα δείχνουν πως ο σημερινός χιονιάς θα υποχωρήσει τις επόμενες ώρες και θα δώσει τη θέση του στη λιακάδα και σταδιακά στις υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου σημαντική βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός από τις αρχές της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, «ο καιρός βελτιώνεται αισθητά από τις αρχές της εβδομάδας με περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας», ενώ όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, «η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα πιο έντονη».

Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή.

Η εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με πιο ήπιες και ευχάριστες καιρικές συνθήκες, σηματοδοτώντας μια πιο σταθερή μετάβαση προς την καλοκαιρινή περίοδο.