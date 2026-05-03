Ελλάδα

Καιρός: Μετά τα χιόνια του Μάη το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 27°C στο τέλος της εβδομάδας

Η εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με πιο ήπιες και ευχάριστες καιρικές συνθήκες, σηματοδοτώντας μια πιο σταθερή μετάβαση προς την καλοκαιρινή περίοδο
δέντρα με λιακάδα
Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς πως μετά τα σπάνια χιόνια του Μάη, την επόμενη Κυριακή ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, όλα δείχνουν πως ο σημερινός χιονιάς θα υποχωρήσει τις επόμενες ώρες και θα δώσει τη θέση του στη λιακάδα και σταδιακά στις υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου σημαντική βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός από τις αρχές της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, «ο καιρός βελτιώνεται αισθητά από τις αρχές της εβδομάδας με περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας», ενώ όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, «η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα πιο έντονη».

 

Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή.

Η εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με πιο ήπιες και ευχάριστες καιρικές συνθήκες, σηματοδοτώντας μια πιο σταθερή μετάβαση προς την καλοκαιρινή περίοδο.

Συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα 25χρονος για ληστείες σε οδηγούς ταξί – Τους έσφιγγε τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό
Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του
Ταξί
«Θα με αγαπάς ακόμα» – Η συγκλονιστική ερώτηση 5χρονου προς τον πατέρα του μετά από κακοποίηση στο νηπιαγωγείο
«Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού σύμφωνα με το Star - Η κακοποίηση του 5χρονου φαίνεται να έγινε από συμμαθητές τους τον Σεπτέμβριο του 2024
istock 9
Χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη Μάη μήνα - Μέρες Ιανουαρίου ζει η Αττική
Λόγω της πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ - Δείτε live εικόνα από το Φλαμπούρι
Εικόνα από το καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα
