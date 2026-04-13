Επιστροφή των εκδρομέων Πάσχα: Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο μέχρι Μέγαρα, καθυστερήσεις στα Μάλγαρα

Με προβλήματα διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα καθώς ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και το ύψος των Μεγάρων, καθώς και στην Αθηνών – Λαμίας στα Μάλγαρα.

Συγκεκριμένα τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους εκδρομείς του Πάσχα παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Αθηνών με μεγάλες ουρές άνω των 30 λεπτών στα διόδια Κορίνθου, ενώ οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για αρκετά χιλιόμετρα από το ύψος του Κιάτου μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Επίσης στην Τριπόλεως-Κορίνθου οι οδηγοί δυσκολεύονται στο ύψος της Νεμέας και πριν τα διόδια Σπαθοβουνίου.

Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν κίνηση στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος των Οινόφυτων έως τη Μαλακάσα, ενώ στα διόδια Αφιδνών παρατηρούνται μικρές ουρές.

Για την ώρα καταγράφονται μικρές ουρές στα διόδια της Ελευσίνας, από την Τροχαία όμως εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Επιπλέον προβλήματα δημιουργούνται από το κλείσιμο του πορθμείου Ρίο – Αντίρριο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή με την κίνηση στη γέφυρα να είναι μεγάλη.

«Έμφραγμα» και στην παλιά εθνική οδό – Κλειστό λόγω έργων τμήμα τεσσάρων χιλιομέτρων

Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται στη Νέα Εθνική Οδό.

Χιλιάδες κόσμου θα φτάσουν σήμερα και στα λιμάνια της Αττικής αφού αναμένονται δεκάδες πλοία από τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού.

Άνοιξαν για λίγα λεπτά οι μπάρες στα Μάλγαρα εξαιτίας της αυξημένης κίνησης

Και στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν όσοι έφυγαν για να γιορτάσουν το Πάσχα προς Θεσσαλία, Κοζάνη και άλλες γύρω περιοχές, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων η κίνηση είναι αυξημένη.

Μάλιστα, πριν από λίγο άνοιξαν οι μπάρες των διοδίων για λίγα λεπτά, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η αναμονή ενώ μετά από πέντε λεπτά οι μπάρες «έπεσαν» και πάλι.

Από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι είχαν περάσει από τα διόδια των Μαλγάρων περίπου 6.000 οχήματα.

Ρίο Αντίρριο: Κλειστό το Πορθμείο λόγω των ισχυρών ανέμων – Μεγάλη κίνηση στη Γέφυρα

Κλειστό θα παραμείνει μέχρι νεωτέρας το Πορθμείο Ρίου Αντιρρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η κίνηση στη Γέφυρα, λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αυξηθεί και η κίνηση στους δρόμους, καθώς όλο και περισσότεροι εκδρομείς θα αρχίσουν να αναχωρούν για τους τόπους κατοικίας τους.