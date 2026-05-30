Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις και τα θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Για καλά προετοιμασμένους ήταν τα θέματα των Νέων Ελληνικών στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα θέματα που «έπεσαν» στις Πανελλήνιες στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Το newsit.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Οι εκτιμήσεις για το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Το σημερινό θέμα του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο ΕΠΑΛ αφορά τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

Πρόκειται για ένα θέμα που συνδυάζει τις ενότητες του Αθλητισμού και του Πολιτισμού του 21 ου αιώνα και αγγίζει σύγχρονα θέματα προβληματισμού.

Η περίληψη του Μη Λογοτεχνικού Κειμένου εστιάζει στον τρόπο που το μπάσκετ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων στην ανθρώπινη ζωή.

Οι ασκήσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος της θεωρίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα της έκθεσης ζητά τα εφόδια που πρέπει να έχει ο σύγχρονος νέος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Το ερώτημα είναι σαφές και η απάντηση μπορεί να αντληθεί τόσο από το Μη Λογοτεχνικό Κείμενο όσο και από τον προβληματισμό και την κριτική σκέψη των μαθητών.

Στο Λογοτεχνικό μέρος δόθηκε το ποίημα Ζωγραφίζω της Μ. Σκουρολιάκου. Η απάντηση στο ερώτημα Β1 αφορά την ουσιαστική κατανόηση των στίχων και την αποκωδικοποίησητων συμβολικών νοημάτων, ενώ οι ερωτήσεις του Β2 ερωτήματος ζητούσαν εφαρμογή της θεωρίας και καλή γνώση αυτής.

Τέλος, το Β3 ερώτημα αφορά ένα τυπικό ερώτημα ερμηνείας των στίχων, ζητά όμως και τη προσωπική προσέγγιση των μαθητών.

ΜΗΤΡΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ