Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: «Άκουσα ουρλιαχτά και είδα τη γυναίκα μαχαιρωμένη να αιμορραγεί», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Τον τρόμο σκόρπισε το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) στην Ακρόπολη ένας άγνωστος άνδρας όταν επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Το περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι εκτυλίχθηκε στα εκδοτήρια της νότιας πύλης του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, με τον άνδρα να συλλαμβάνεται και τους δύο τραυματίες να μεταφέρονται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου στα διεθνή ΜΜΕ.

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Μια τουρίστρια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιγράφει τη σοκαριστική επίθεση τονίζοντας ότι πήγε να βοηθήσει την γυναίκα που είχε τραυματιστεί την ώρα που είχαν αφοπλίσει τον δράστη της επίθεσης.

«Ανέβαινα για να αγοράσω ένα εισιτήριο για την Ακρόπολη και είδα μια πολύ μεγάλη ουρά, οπότε υπέθεσα πως θα έπρεπε να περιμένω για λίγο. Ξαφνικά, άκουσα ουρλιαχτά και είδα τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση να ξεφύγει.

Επικρατούσε τεράστιος πανικός. Είδα δύο άντρες να κατρακυλούν στους θάμνους, ακριβώς δίπλα στην ουρά της Ακρόπολης, και στη συνέχεια είδα έναν άντρα να τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος ενώ όλοι ούρλιαζαν. Αμέσως μετά είδα μια γυναίκα ξαπλωμένη κάτω, μαχαιρωμένη στην πλάτη και στο πόδι, να αιμορραγεί. Τα παιδιά της έτρεχαν γύρω-γύρω ουρλιάζοντας. Ηταν μια πάρα πολύ τραγική εικόνα.

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Πλησίασα για να βοηθήσω τη γυναίκα και τα παιδιά. Δεν είδα το μαχαίρι, αλλά η γυναίκα είχε ακόμα τις αισθήσεις της, μπορούσε να μιλήσει και δεν φαινόταν να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Όπως έμαθα, ο σύζυγος της γυναίκας ήταν αυτός που έριξε κάτω και ακινητοποίησε τον δράστη. Προστάτευσε την οικογένειά του σαν ήρωας και βοήθησε να τον πιάσουν, μένοντας εκεί πάνω του μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Εγώ δεν το είδα καθαρά αυτό το κομμάτι, γιατί ήμουν στην απέναντι πλευρά βοηθώντας τη γυναίκα.

Η αστυνομία ήρθε τελικά με μεγάλη δύναμη, αν και λόγω του στρες μου είναι δύσκολο να υπολογίσω πόσος χρόνος πέρασε ακριβώς μέχρι να φτάσουν. Στο πρώτο λεπτό κανείς μας δεν είχε καταλάβει τι συνέβη, βλέπαμε μόνο μια μεγάλη φασαρία και κόσμο να τρέχει παντού».

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος βοηθός αρχιφύλακα στην περιοχή περιέγραψε τι είχε συμβεί. «Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Κάποιος πολίτης επιτέθηκε σε τουρίστες εκτός αρχαιολογικού χώρου και τραυμάτισε δύο άτομα. Αμέσως επιλήφθηκε η αστυνομία, ενημερώσαμε και καλέσαμε διασώστες και φυσικά το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας συνελήφθη και δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο, έξω είχε πολύ κόσμο. Το περιστατικό έγινε στις 08.02 το πρωί».

Στο ΚΑΤ ο άνδρας

Ο Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο newist.gr αναφέρθηκε στην εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των δύο τουριστών που δέχτηκαν επίθεση από άντρα με μαχαίρι στην Ακρόπολη λέγοντας ότι: «Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, οι γιατροί αποφάσισαν ότι η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, στην Κλινική Χεριού, καθώς υπέστη τρώση (κοπή) του ωλενίου νεύρου. Είναι, φυσικά, εκτός κινδύνου και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

«Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε μέσα και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινότανε. Και είδαμε τον ένα άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα» λέει στο Orange Press Agency η Κόνι, ομογενής από την Αυστραλία. Όπως εξηγεί, «μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθανε κοντά και εμείς συνεχίσαμε στο δρόμο μας».

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και βρίσκονται εκτός κινδύνου.