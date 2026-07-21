Στα διεθνή ΜΜΕ η επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη – «Σπάνιο περιστατικό βίας στην Ελλάδα»

Τον γύρο των ξένων ΜΜΕ έχει ξεκινήσει να κάνει η είδηση της επίθεσης με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη.

Τα μεγάλα ξένα ΜΜΕ έχουν ήδη μεταδώσει την είδηση, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η επίθεση στους τουρίστες σημειώθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, την Ακρόπολη.

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Το Associated Press (AP) αναφέρει ότι ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες – ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών – κοντά στην είσοδο του Μουσείου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα στο χέρι.

A man has stabbed and injured two Greek American tourists near the ancient Acropolis in Athens, Greece’s top tourist attraction, police said. The identity of the attacker was not immediately clear.



Such attacks are rare in Greece. https://t.co/TQGOT0jT4R — The Associated Press (@AP) July 21, 2026

Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου και, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Το AP επισημαίνει επίσης ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ελλάδα. Την είδηση μεταφέρει και το ABCnews, σημειώνοντας ότι η επίθεση σημειώθηκε στον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ABC News (@abcnews)

Το Euronews αναφέρει ότι ο δράστης τραυμάτισε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, με τον άνδρα να φέρει σοβαρότερο τραυματισμό και τη γυναίκα ελαφρύτερο. Υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

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Η βρετανική The Sun χρησιμοποιεί πιο δραματικούς τίτλους, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «horror knife attack» και αναφέρει ότι ο άνδρας προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα, ενώ ο δράστης φέρεται να απειλούσε και άλλους τουρίστες πριν συλληφθεί. Την είδηση μετέδωσε και η DailyMail.

Το χρονικό της επίθεσης

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν δύο τουρίστες, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης, 21 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8:05 το πρωί ένα 60χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι ελληνοαμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο, έκαναν τουρνικέ στο άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Μια τουρίστρια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιγράφει τη σοκαριστική επίθεση τονίζοντας ότι πήγε να βοηθήσει την γυναίκα που είχε τραυματιστεί την ώρα που είχαν αφοπλίσει τον δράστη της επίθεσης.

«Ανέβαινα για να αγοράσω ένα εισιτήριο για την Ακρόπολη και είδα μια πολύ μεγάλη ουρά, οπότε υπέθεσα πως θα έπρεπε να περιμένω για λίγο. Ξαφνικά, άκουσα ουρλιαχτά και είδα τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση να ξεφύγει.

Επικρατούσε τεράστιος πανικός. Είδα δύο άντρες να κατρακυλούν στους θάμνους, ακριβώς δίπλα στην ουρά της Ακρόπολης, και στη συνέχεια είδα έναν άντρα να τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος ενώ όλοι ούρλιαζαν. Αμέσως μετά είδα μια γυναίκα ξαπλωμένη κάτω, μαχαιρωμένη στην πλάτη και στο πόδι, να αιμορραγεί. Τα παιδιά της έτρεχαν γύρω-γύρω ουρλιάζοντας. Ηταν μια πάρα πολύ τραγική εικόνα».