Πειραιάς: Βίντεο λίγα λεπτά πριν την επίθεση στον οδηγό του τρόλεϊ – «Με χτύπησαν με μπουνιές σε λαιμό και κεφάλι»

Τα όσα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής (14.09.2025) στο κέντρο του Πειραιά, όπου 2 άτομα φέρεται πως ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό τρόλεϊ μέσα στο όχημα, περιέγραψε από την δική του πλευρά, στο newsit.gr το θύμα. Αφορμή του ξυλοδαρμού φαίνεται πως στάθηκε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο σε στάση λεωφορείου και μία κόρνα.

Ο οδηγός του τρόλεϊ καταγγέλλει τον ξυλοδαρμό του από 2 άγνωστα άτομα, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Πειραιάς. Όπως εξηγεί, προσπάθησε να αποβιβάσει τους επιβάτες σε μία στάση, την οποία είχε «κλείσει» ένα αυτοκίνητο. Όταν πάτησε την κόρνα, βγήκε από μία επιχείρηση ένας άνδρας ο οποίος ξεκίνησε να τον απειλεί.

Ο οδηγός περιγράφει πως ο άνδρας μπήκε μέσα στο τρόλεϊ και τον χτύπησε με μπουνιά στον λαιμό. Στη συνέχεια ένας δεύτερος ξεκίνησε να τον χτυπά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του στο Θριάσιο νοσοκομείο.

«Συνέχεια δημιουργείς προβλήματα», του είπε ο πρώτος δράστης πριν ξεκινήσει να τον χτυπά. Ο οδηγός έκανε μήνυση στους άνδρες και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του.

Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός του τρόλεϊ πλησιάζει την στάση «Παναγίτσα» όπου δέχθηκε τα άγρια χτυπήματα. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το τρόλεϊ κόβει ταχύτητα λόγω του παρκαρισμένου αυτοκινήτου.

Στο σημείο προκαλείται μποτιλιάρισμα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, φαίνεται ο κόσμος που βρίσκεται στο σημείο να κοιτάζει με απορία προς την πλευρά που κατευθύνθηκε το τρόλεϊ καθώς άκουσε τις φωνές του φερόμενου ως δράστη και του θύματος.

Δείτε το βίντεο:

«Εργαζόμουν στη γραμμή 16, στην κατεύθυνσή μου προς Πειραιά, εκείνη τη στιγμή ήμουν στην στάση “Παναγίτσα”. Προσπαθούσα να κατεβάσω κόσμο από το τρόλεϊ αλλά είχε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς μπροστά στην στάση. Εκεί έχει πολλά καφέ και αυτό γίνεται συχνά: πάνε να πάρουν καφέ και αφήνουν τα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Τότε βλέπω ένα αυτοκίνητο με ανοιχτό το παράθυρο και λέω “κάπου εδώ είναι”, πάτησα κόρνα και βγαίνει από ένα μαγαζί ένα μεγαλόσωμος κύριος.

Λέω στον κόσμο να περιμένει να κατέβει γιατί είχα μία γιαγιά με ένα πι και δεν μπορούσε να κατέβει. Τότε έρχεται ο μεγαλόσωμος κύριος, ξεκινά να με βρίζει και μου λέει ότι συνέχεια δημιουργώ προβλήματα. Τότε μπήκε μέσα στο τρόλεϊ, μου τράβηξε μία μπουνιά στον λαιμό, αν ήταν δυνατή θα με είχε λιώσει. Μετά ένας τσιγγάνος από το πουθενά μου τραβάει 2 μπουνιές στο κεφάλι και σηκώθηκαν και έφυγαν», περιέγραψε.

«Τελικά κάλεσα την αστυνομία και ήρθαν μέσα σε ένα λεπτό. Τους έκανα μήνυση, με πήρε το ΕΚΑΒ και πήγα στο Θριάσιο. Μου έκαναν ακτινογραφίες γιατί πονάει ο λαιμός μου, μου έδωσαν εξιτήριο και μια μέρα άδεια», συνέχισε ο οδηγός του τρόλεϊ.