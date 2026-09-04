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Σαρωνίδα: Συνελήφθη 38χρονη για τη φωτιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για πυρκαγιές

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας περίπου δύο στρέμματα - Η 38χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Στη σύλληψη μιας 38χρονης γυναίκας για τη φωτιά που ξέσπασε στη Σαρωνίδα Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά στη Σαρωνίδα εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου δύο στρέμματα.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στελέχη του αρμόδιου κλιμακίου Ανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή της Δ.Α.Ε.Ε., προχώρησαν στη σύλληψη της 38χρονης.

331 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των παραβάσεων που έχουν καταγράψει οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής μέσα στο 2026.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου έχουν επιβληθεί 763 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.277.352,72 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 331 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 294, ποσοστό 88,82%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 37, ποσοστό 11,18%, περιστατικά από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους για περιστατικά πυρκαγιών και πιθανές παραβάσεις.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει παράλληλα ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

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