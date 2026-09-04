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Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψυχικό: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Οι καπνοί από την φωτιά είναι ορατοί σε πολλές περιοχές της Αττικής
Φωτιά στο Ψυχικό
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026) μέσα στο Ψυχικό, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στο Ψυχικό ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεσή της και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στο Ψυχικό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι καπνοί από την φωτιά ήταν ορατοί σε πολλές περιοχές της Αττικής.

alsos galatsioy

Η πυρκαγιά χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυεοσβεστών οριοθετήθηκε άμεσα.

​Σημειώνεται ότι η περιοχή βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

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