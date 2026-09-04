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Χανιά: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονο και τραβούσαν βίντεο

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε δύο από τους ανήλικους δράστες, μαζί με τους γονείς τους
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στα Χανιά το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026). Θύμα ένα 13χρονο παιδί και δράστες ανήλικοι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Flashnews.gr, τουλάχιστον πέντε ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών – ανάμεσά τους και Ρομά – ξυλοκόπησαν τον 13χρονο έξω από σχολείο στα Χανιά.

Ο 13χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία το βράδυ της Πέμπτης φαίνεται πως έστησε ενέδρα στο ανυποψίαστο αγόρι με σκοπό να το ξυλοκοπήσει. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι βιντεοσκόπησαν την επίθεση.

Η οικογένεια του 13χρονου προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις αρχές, με την αστυνομία να εντοπίζει και να συλλαμβάνει δύο άτομα από την ομάδα των νεαρών, μαζί με τους γονείς τους. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας ανήλικος.

Την Παρασκευή (04.09.2026), ο 13χρονος μετέβη στο Ηράκλειο, με σκοπό να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν ακόμη μία καταγγελία για ξυλοδαρμό, στην οποία φαίνεται πως εμπλέκεται η ομάδα των ανήλικων.

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