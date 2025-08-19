Ελλάδα

Επιχείρηση διάσωσης σε φλεγόμενο ιστιοφόρο κοντά στη Δήλο

Σώοι βγήκαν οι δύο επιβαίνοντες
Φλεγόμενο σκάφος
Το φλεγόμενο σκάφος - Εικόνα από το Star

Η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (19/8/25) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι δύο επιβαίνοντες στο σκάφος μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», χωρίς να αναφερθούν προβλήματα υγείας.

Στην περιοχή έσπευσε επίσης πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.

