Επιχείρηση – «σκούπα» για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε πάνω από 100 μαγαζιά στην Αθήνα: Ξεκίνησαν τα πρώτα «λουκέτα»

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε από σήμερα (05.09.2025) το σχέδιο του δήμου Αθηναίων για σφραγίσεις καταστημάτων εστίασης, έως και για δέκα ημέρες, που τοποθετούν, παρανόμως, τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιο χώρο.

Η αρχή για την ξήλωση των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων έγινε από κατάστημα εστίασης κοντά στην Ομόνοια, στο οποίο μετέβη κλιμάκιο του δήμου Αθηναίων για να το σφραγίσει, ενώ ακολούθησαν πολλά ακόμη. Τα μέλη των συνεργείων που επιχειρούν φορώντας πολιτικά, τοποθετούν τη σχετική σήμανση έξω από τα μαγαζιά και τα σφραγίζουν με βουλοκέρι, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν επαναλειτουργούν παράνομα.

«Είναι μια διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης για τους πολίτες του δήμου της Αθήνας. Δεν πρόκειται για τιμωρία. Τα καταστήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τον χώρο που τους παρέχεται από τον δήμο της Αθήνας. Οι πολίτες της Αθήνας πρέπει να χρησιμοποιούν τον διαθέσιμο κοινόχρηστο χώρο ο οποίος τους ανήκει» τόνισε ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και δημόσιων κοινόχρηστων χώρων του δήμου Αθηναίων που ήταν παρών στους ελέγχους και τις πρώτες σφραγίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό των καταστηματαρχών που παρανομούν. «Είναι ίσως και 40% με 50% αυτοί που βγάζουν τραπεζοκαθίσματα άνευ αδείας ή χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο από τον επιτρεπόμενο» εξηγεί. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι έχουν προγραμματιστεί κυρώσεις σε 102 καταστήματα και πως η επιχείρηση – «σκούπα» για τα τραπεζοκαθίσματα ξεκίνησε από τον Μάιο – Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά τις ποινές ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας επισημαίνει ότι είναι διαφόρων ειδών και μεγεθών. «Και οικονομικές, και σφραγίσεις. Οι σφραγίσεις είναι από μία έως και δέκα ημέρες, ενώ τα πρόστιμα το τριπλάσιο του ποσού που δίνουν για τον χώρο που καταλαμβάνουν» λέει κλείνοντας.

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ανέφερε ότι κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων τραπεζοκαθισμάτων με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα, υπογράμμιζε στην ανακοίνωση, «από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων (Κ.Υ.Ε) λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ άδειας».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε σχετικά: «Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Από τα 38 καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, 3 στη 2η Δημοτική Κοινότητα και 2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Από τις αρχές του έτους, έχει αποφασιστεί η σφράγιση άλλων 64 καταστημάτων. Συνολικά, δηλαδή, έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, σημείωσε από την πλευρά του: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τον νόμο, προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας τους, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους με παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Ο Δήμος Αθηναίων, κλείνει η ανακοίνωση, «συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επιχειρήσεις ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας κανονιστικής απόφασης και της πολιτικής ανάκτησης του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών».