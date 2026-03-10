Επιχείρηση της αστυνομίας για κύκλωμα παράνομων τυχερών παιχνιδιών – 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, 17 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) σε διάφορες περιοχές της χώρας για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Από την επιχείρηση της αστυνομίας έχουν γίνει μέχρι τώρα 17 συλλήψεις και συνεχίζονται οι έρευνες για άλλα μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Αγρινίου.

Οι δράστες συγκέντρωναν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ και εξαπατούσαν παράλληλα τους παίκτες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το κύκλωμα δρα την τελευταία 8ετία στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών σε 37 καταστήματα. Επίσης εξαπατούσε τους παίκτες που συμμετείχαν με τα κέρδη να ξεπερνούν τα 16.000.000 ευρώ, ενώ νομιμοποιούσαν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως και από παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα καταστήματα που προέκυψε ότι εμπλέκονται στην έρευνα είναι:

1. Αθήνα (περιοχή Ομόνοιας) οδός Μάρνης αριθ. 36

2. Αθήνα (περιοχή Εξαρχείων) οδός Ρεθύμνου αριθ. 9

3. Αθήνα (περιοχή Κυψέλης) οδός Σύρου αριθ. 18

4. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αριθ. 54

5. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Γ’ Σεπτεμβρίου ριθ. 147

6. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Αλκιβιάδου αριθ. 180

7. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Λιοσίων αριθ. 124-126

8. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Λιοσίων αριθ. 30

9. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) πλατεία Αγίου Νικολάου αριθ. 3

10. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Τροίας αριθ. 49

11. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Λεμεσού αριθ. 38

12. Αθήνα (περιοχή Αμπελοκήπων) οδός Αργολίδος αριθ. 12

13. Αθήνα (περιοχή Αμπελοκήπων) οδός Θεοφάνους αριθ. 15 (κλειστό)

14. Αθήνα (περιοχή Αμπελοκήπων) Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 117 (κλειστό)

15. Αθήνα (περιοχή Παγκρατίου) οδός Τιμοξένους αριθ. 22

16. Ζωγράφου Αττικής οδός Δημητρίου Μπέη αριθ. 26

17. Ζωγράφου Αττικής οδός Γεωργίου Παπανδρέου αριθ. 41Α

18. Ζωγράφου Αττικής οδός Υπολοχαγού Καββαθά αριθ. 41 (κλειστό)

19. Περιστέρι Αττικής Λεωφόρος Αγίας Παρασκευής αριθ. 63

20. Άγιος Δημήτριος Αττικής οδός Πηλέως αριθ. 4

21. Ηλιούπολη Αττικής οδός Τζαβέλα αριθ. 3

22. Καλλιθέα Αττικής οδός Δημοσθένους αριθ. 202

23. Καλλιθέα Αττικής οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 245

24. Καλλιθέα Αττικής οδός Σόλωνος αριθ. 124 (κλειστό)

25. Καλλιθέα Αττικής οδός Ματζαγριωτάκη αριθ. 52 (κλειστό)

26. Νίκαια Αττικής οδός Πέτρου Ράλλη αριθ. 177

27. Νίκαια Αττικής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη σε άγνωστη διεύθυνση

28. Κορυδαλλός Αττικής οδός Βύρωνος αριθ. 13

29. Κερατσίνι Αττικής Λεωφόρος Σαλαμίνος αριθ. 161

30. Κερατσίνι Αττικής οδός Μπουμπουλίνας αριθ. 8

31. Κερατσίνι Αττικής οδός Μικράς Ασίας αριθ. 78

32. Πειραιάς Αττικής οδός Νοταρά αριθ. 108 (κλειστό)

33. Ανάβυσσο Αττικής πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

34. Χαλάνδρι Αττικής οδός Ευβοίας αριθ. 2 (κλειστό)

35. Άγνωστη διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη

36. Λουτράκι Κορινθίας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 48 (κλειστό)

37. Πάτρα Αχαΐας πλατεία Ομονοίας αριθ. 36 (κλειστό)