Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Αττική αποκάλυψε κύκλωμα ναρκωτικών: 3 συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA

Μεγάλο «χτύπημα» της ΕΛΑΣ στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, έγινε μετά από επιχείρηση που οδήγησε σε 3 συλλήψεις και στην κατάσχεση δεκάδων κιλών από κάνναβη, κοκαΐνη και MDMA.

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέτοντας μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων πάνω από 26,5 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 8 κιλά κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 4,5 κιλά MDMA, καθώς και μικρότερες ποσότητες άλλων ουσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις σε περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 38χρονο παλιό γνώριμο των αρχών, έναν 34χρονο και μία 32χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο 34χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε ποσότητα κοκαΐνης από τον 38χρονο στην περιοχή του Ζωγράφου, για λογαριασμό της 32χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση για τη σύλληψή τους, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια τους, σε όχημα, αλλά και σε χώρο-«καβάτζα» στο Πέραμα που χρησιμοποιούσε ο 38χρονος. Εκεί εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης και MDMA, επιβεβαιώνοντας τη δράση του κυκλώματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, σε περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας, -3- άτομα (38χρονος, 34χρονος και 32χρονη), που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με διακίνηση ναρκωτικών περιμετρικά της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το απόγευμα της Τρίτης, 17 Μαρτίου 2026, ο 34χρονος προμηθεύτηκε, και για λογαριασμό της 32χρονης, ποσότητα κοκαΐνης από τον 38χρονο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ακολούθησε επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης τους, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους, σε όχημα αλλά και σε χώρο- «καβάτζα», που χρησιμοποιούσε ο 38χρονος στο Πέραμα, όπου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και MDMA.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-26- κιλά και -591,15- γραμμάρια κοκαΐνης,

-8- κιλά και -1- γραμμάριο κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-4- κιλά και -650,4- γραμμάρια MDMA,

-454- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-24,6- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

αεροβόλο όπλο με γεμιστήρα και -18- αμπούλες,

-4- ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-4- κινητά,

-2- οχήματα και

-2.540- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο 38χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.