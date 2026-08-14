Λευκάδα: «Το σκάφος έμπαινε με μεγάλη ταχύτητα στο λιμάνι, του κόπηκε η ντίζα», λέει μάρτυρας για το ιστιοφόρο που «καρφώθηκε» σε σκάφη

Ο άνθρωπος που έφερε στο φως της δημοσιότητας τα όσα συνέβησαν χθες Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 στο Λιμάνι του Καλάμου Λευκάδος περιγράφει στο newsit.gr τα όσα έγιναν αλλά και τι φαίνεται να ισχυρίστηκε ο οδηγός του ιστιοφόρου.

«Το σκάφος έμπαινε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο λιμάνι. Όταν μπαίνεις σε ένα λιμάνι, πρέπει να κόβεις ταχύτητα. Απ’ ό,τι ισχυρίζεται ο καπετάνιος, του κόπηκε η ντίζα και δεν μπορούσε να ελέγξει το σκάφος. Έπρεπε όμως, εφόσον ήταν έμπειρος καπετάνιος, να κόψει το τιμόνι αριστερά και να αποφύγει τη σύγκρουση. Τα ιστιοπλοϊκά έχουν μεγάλο τιμόνι και μπορούν να στρίψουν επιτόπου. Αυτός πανικοβλήθηκε. Στη θάλασσα η εμπειρία δεν αγοράζεται. Τα διπλώματα αγοράζονται, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει την απαιτούμενη εμπειρία». αναφέρει.

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Οι ιδιοκτήτες τον άλλων σκαφών που έπεσε πάνω τους το ιστιοφόρο όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου είδαν τις περιουσίες του να παθαίνουν μεγάλη ζημιά εξαιτίας της σύγκρουσης.

«Από τη σύγκρουση βούλιαξε μία βάρκα, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ήρθε κατευθείαν το Λιμεναρχείο και ακινητοποίησε το σκάφος, ενώ έγινε και αυτοψία. Το περιστατικό έγινε χθες, Πέμπτη, περίπου στις 10 με 11 το πρωί. Το κότερο παρέμεινε στο σημείο και σήμερα, Παρασκευή, δόθηκε άδεια από το Λιμεναρχείο να φύγει. Ίσως ακούστηκε ότι ο καπετάνιος πέρασε και αυτόφωρο, αλλά αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω».