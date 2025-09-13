Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για την κομπίνα με υαλοκαθαριστήρες στο λιμάνι της Αρκίτσας

Ένα περίεργο περιστατικό στην Αρκίτσα, προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια.

Με εντολή του Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν οδηγιών του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο, διατάχθηκε η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας, μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε στο λιμάνι της Αρκίτσας μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού, με αφορμή την αντιμετώπιση παράνομης εμπορικής δραστηριότητας από Ρομά.

Σύμφωνα με καταγγελτικά βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, Ρομά φέρεται να επιχείρησαν να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες σε οδηγό μέσα στο λιμάνι της Αρκίτσας.

Ο οδηγός του οχήματος, διαμαρτυρήθηκε σε λιμενικό για την κατάσταση, και ακολούθησε λογομαχία, με το βίντεο να καταγράφει το στέλεχος του Λιμενικού, να απαντά στον οδηγό, «άσε το αμάξι στην άκρη και έλα να μου κάνεις μήνυση».

Υπενθυμίζεται ότι στους λιμένες απαγορεύεται ρητά κάθε είδους παράνομη εμπορική δραστηριότητα — είτε πρόκειται για πώληση προϊόντων είτε για παροχή υπηρεσιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τη διαχείριση του λιμένα ή το Λιμενικό Σώμα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με το υπουργείο να ζητά άμεσα διερεύνηση τόσο της συμπεριφοράς του λιμενικού υπαλλήλου, όσο και της συνολικής επάρκειας των μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου σε σχέση με την αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών στους χώρους των λιμένων.