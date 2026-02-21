Ελλάδα

Έρχονται τα βραβεία Nοema Craft Prize αφιερωμένα στην ελληνική χειροτεχνία

Στόχος του είναι να τιμήσει και να αναδείξει το καλλιτεχνικό όραμα δημιουργών που ερμηνεύουν την παράδοση μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα, εξελίσσοντας ενεργά την ελληνική χειροτεχνία
Έρχονται τα βραβεία Nοema Craft Prize αφιερωμένα στην ελληνική χειροτεχνία

Το Nοema Greece παρουσιάζει το Nóema Craft Prize, ένα βραβείο αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία.  Στόχος του είναι να τιμήσει και να αναδείξει το καλλιτεχνικό όραμα δημιουργών που ερμηνεύουν την παράδοση μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα, εξελίσσοντας ενεργά την ελληνική χειροτεχνία.

Το Nοema είναι μια νέα διεπιστημονική πολιτιστική πλατφόρμα που καλεί σε δημιουργικό διάλογο τη χειροτεχνία, τη σύγχρονη τέχνη, το design, την αρχιτεκτονική και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Ένα ζωντανό οικοσύστημα συνεργασίας, όπου δημιουργοί, στοχαστές και φορείς συναντιούνται και διερευνούν νέες μορφές έκφρασης πέρα από τα όρια των επιμέρους πεδίων τους.

Με ρίζες στην πολιτιστική κληρονομιά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Noema τοποθετείται στο σταυροδρόμι του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας.

Το Noema Craft Prize θα απονέμεται σε ετήσια βάση σε δημιουργούς των οποίων το έργο γεφυρώνει την παράδοση με τον πειραματισμό, διατηρώντας ζωντανή τη γνώση και τις τεχνικές του παρελθόντος, ενώ παράλληλα διερευνά νέες μορφές, υλικά και βιώσιμες πρακτικές. Τι προσφέρει το Βραβείο

●Βραβείο Νικητή: €30.000

●Special Mentions (2): €5.000 το καθένα

Οι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε ειδικά επιμελημένη έκθεση, ενώ τα έργα τους θα παρουσιαστούν και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Το Experts’ Panel του Noema Greece απαρτίζεται από προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας από τον χώρο της τέχνης, του design, της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού: Pierre Alexis Dumas, Leanne Sacramone, Έυα Βασλαματζή, Κωστής Βελώνης, Ειρήνη Γερουλάνου, Αγγελική Γιαννακίδου, Τίνα Δασκαλαντωνάκη, Λουκία Θωμοπούλου, Βιργινία Ματσέλη, Βάνα Ξένου, Βασίλης Οικονομόπουλος, Έλλη Παγκάλου, Κώστας Στασινόπουλος, Γιώργος Τζιρτζιλάκης.

Το Jury αποτελείται από τους: Manuela Luca Dazio, Nicolette Fiorucci,  Amin Jaffer, Γεράσιμο Γιανόπουλο, Κατερίνα Γρέγου, Ελίνα Κουντούρη και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου.

Όροι Συμμετοχής

Το Nóema Craft Prize απευθύνεται σε επαγγελματίες δημιουργούς ηλικίας 18 ετών και άνω, ελληνικής καταγωγής ή κατοίκους Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν ατομικά ή συλλογικά. Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές από εμπορικές επιχειρήσεις.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει είτε ένα μεμονωμένο έργο είτε μια συνεκτική σειρά έργων που συγκροτούν μια ενιαία καλλιτεχνική πρόταση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: 19 Απριλίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα noemagreece.com

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
173
91
91
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του μετρό από την Καθαρά Δευτέρα - Σύνταγμα, Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ θα κλείνουν νωρίτερα
Από τη Δευτέρα 23/02 οι σταθμοί Σύνταγμα, Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας
Ακρόπολη
Θρίλερ στο Αίγιο με πυροβολισμούς κατά 4 ανηλίκων με κυνηγετικό όπλο - Η αστυνομία αναζητά τον δράστη
Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Τραγική κατάληξη για τον 44χρονο ψαρά που αγνοούνταν στην Πάτρα - Εντοπίστηκε η σορός του στη θάλασσα
Ο άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον περίπου 13 ετών γιο του, κάποια στιγμή παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και αποφάσισε να μπει στη θάλασσα για να την αντιμετωπίσει
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ψαρά
Φυλακές Δομοκού: Το «τυφλό σημείο» της δολοφονίας του ισοβίτη, τα κενά και οι αντιφάσεις πίσω από τις καταθέσεις του ισοβίτη και του αρχιφύλακα
Το γεγονός ότι το θύμα κλήθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο που δεν υπήρχαν κάμερες δημιουργεί ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγήθηκε εκεί
Φυλακές Δομοκού
Newsit logo
Newsit logo