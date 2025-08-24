Έστησαν ενέδρα σε οδηγό στο Ζεφύρι – Του έκλεισαν τον δρόμο, τον ξυλοκόπησαν και του έκαψαν το αυτοκίνητο

Σκηνές τρόμου στο Ζεφύρι το απόγευμα της Κυριακής (24.08.2025). Οι επιβαίνοντες σε δύο αυτοκίνητα πιάστηκαν στα χέρια με έναν άνδρα να ξυλοκοπείται άγρια και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα, οι δράστες της επίθεσης στο Ζεφύρι φέρεται να έκλεισαν τον δρόμο στο αυτοκίνητο του θύματος και αφού κατέβασαν τους τέσσερες επιβαίνοντες τον ξυλοκόπησαν ανηλεώς, με τον άνδρα να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια πυρπόλησαν το αυτοκίνητό του που κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει γίνει τουλάχιστον μία σύλληψη.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στο Ζεφύρι Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025

Το επεισόδιο αποδίδεται σε βεντέτα που έχει ξεσπάσει μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά.