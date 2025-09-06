Έβαλε 11 φωτιές στην Ξάνθη στην περιοχή Γενισέα – Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ως ύποπτος εμπρησμών

Συνελήφθη ύποπτος για 11 φωτιές στην Ξάνθη στη θέση Γενισέα. Ο συλληφθείς θα παραπεμφθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Ο ύποπτος για τις φωτιές στην Ξάνθη συνελήφθη για εμπρησμό από πρόσθεση και κατ’ εξακολούθηση στην αγροτική περιοχή Γενισέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Σάββατο (06.09.2025), η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη αφορούσε μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.