Ελλάδα

Έβαλε 11 φωτιές στην Ξάνθη στην περιοχή Γενισέα – Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ως ύποπτος εμπρησμών

Ο άνδρας κρατείται για εμπρησμό από πρόσθεση και κατ' εξακολούθηση στην αγροτική περιοχή Γενισέα Ξάνθης
Φωτιά σε δάσος
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθη ύποπτος για 11 φωτιές στην Ξάνθη στη θέση Γενισέα. Ο συλληφθείς θα παραπεμφθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Ο ύποπτος για τις φωτιές στην Ξάνθη συνελήφθη για εμπρησμό από πρόσθεση και κατ’ εξακολούθηση στην αγροτική περιοχή Γενισέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Σάββατο (06.09.2025), η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη αφορούσε μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
Πλήθος κόσμου σε νέες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη - «Δεν θέλουμε επαφές με τους δολοφόνους των παιδιών μας»
Στην Αθήνα η συγκέντρωση αναμένεται να ξεκινήσεις στις 19:00 στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Ανανεώθηκε πριν 7 λεπτά
13
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ - Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις στο κέντρο
Για τις 7 μ.μ. υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση» - Την ίδια ώρα στην Πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών
Μέτρα ασφαλείας εν όψει της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
30
Newsit logo
Newsit logo