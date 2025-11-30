Ελλάδα

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο 40χρονος Τούρκος που πιάστηκε με 8.000 επικίνδυνα εμβόλια

Τα εμβόλια θα διατίθεντο παράνομα στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους για την εξάλειψη της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα
8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά αιγοπροβάτων
8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά αιγοπροβάτων / aade.gr

Στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης θα οδηγηθεί τη Δευτέρα (01.12.2025) ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος που το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου συνελήφθη με 8.000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, σκευάσματα προερχόμενα από την Τουρκία.

Ο 40χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και σε συνεργασία με ελεγκτές κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 επικίνδυνα εμβόλια για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα.

Τα εμβόλια με τις ενδείξεις POXVAC και POXDOLL ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα εμβόλια θα διατίθεντο παράνομα στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους για την εξάλειψη της ευλογιάς.

Πρόκειται για μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων, τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους, η ζημιά, όμως, που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος κρατείται στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Έβρου.

