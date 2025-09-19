Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τα νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς – 153 κτηνίατροι και 17 σημεία ελέγχου στη «μάχη»

Ξεκινούν, από την προσεχή Δευτέρα (22.09.2025) οι απολυμάνσεις σε 17 διαφορετικά σημεία ελέγχου που στήθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Μετά τη σύσκεψη που έγινε υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, τον ΓΓ Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και εκπροσώπους των τοπικών αρχών, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα και τα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν ώστε να μην πληγεί ανεπανόρθωτα ο κτηνοτροφικός τομέας.

Στη σύσκεψη που έγινε στη Λάρισα αποφασίστηκε πως 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό (81 κτηνίατροι και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ) θα βρεθούν στο πεδίο, συμβάλλοντας το έργο των Περιφερειών για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που «τσακίζει» τα κοπάδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκοπός να βοηθήσουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Πέρα από αυτό, αποφασίστηκε να στηθούν και 17 σημεία ελέγχου σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, που από τη Δευτέρα θα γίνονται μαζικές απολυμάνσεις. Μέχρι στιγμής λειτουργούσαν μόνο 5.

Στη σύσκεψη εξετάσθηκαν τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στη Θεσσαλία και στις πληγείσες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας δήλωσε:

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνιάτρους και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης, με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους».

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης επισήμανε:

«Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών. Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «η κατάσταση είναι κρίσιμη. Είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δεκαεπτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών».

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης έγινε επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι.

Η κυβέρνηση, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και όλους τους αρμόδιους φορείς, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, με στόχο την άμεση μείωση της διασποράς της νόσου, την προστασία της ζωικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας. Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο.