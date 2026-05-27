Ευλογιά των πιθήκων: Νέο κρούσμα στην Ελλάδα – 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ακόμα ένα κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων κατεγράφη στη χώρα μας, καθώς ο ΕΟΔΥ έκανε γνωστό πως στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας 45χρονος νοσεί με mpox, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και, μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη νόσο, χωρίς να διευκρινίζεται το στέλεχος από το οποίο έχει προσβληθεί ο ασθενής. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Όπως φαίνεται πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στην χώρα μας μέσα στο 2026, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Ελλάδα γνωστοποίησε στον ΠΟΥ μία περίπτωση ευλογιάς των πιθήκων που οφείλεται στο στέλεχος clade 1 του ιού, σε έναν ενήλικα άνδρα ο οποίος ανέφερε πρόσφατο ταξίδι στη Γαλλία, όπου πιθανώς εκτέθηκε σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Το πρώτο κρούσμα του στελέχους clade 1 είχε καταγραφεί στην χώρα μας τον Νοέμβριο του 2025.

Η νόσος mpox είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία κατά την περίοδο 2022–2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής. Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 160 κρούσματα και περισσότερα από 25.400 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Τι είναι η νόσος Mpox

Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων, DNA ιό που ανήκει στο γένος Orthopoxvirus.

Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Η μετάδοση από άτομο σε άτομο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.

Πηγή: iatropedia.gr