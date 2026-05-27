Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα Νικοπολίδης, Φύσσας, Σεϊταρίδης, Μπασινάς, Κατσουράνης και Νικολαΐδης

Οι συμπαίκτες του στο Euro 2004 και όχι μόνο ήταν στο πλάι του "Κολοσσού" στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του
Ο Τραϊανός Δέλλας με τον Ντέμη Νικολαΐδη και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο
Ο Τραϊανός Δέλλας με τον Ντέμη Νικολαΐδη και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Τραϊανός Δέλλας βίωσε τη χειρότερη στιγμή της ζωής του στην κηδεία της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα. Ο “Κολοσσός” δεν ήταν τουλάχιστον μόνος, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκεται στο πλευρό του.

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος έδωσε το “παρών” στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα και εξέφρασε τη στήριξή του στον Τραϊανό Δέλλα και την οικογένειά του για τη βαριά και δύσκολη απώλεια που βιώνουν.

Σχεδόν όλοι οι συμπαίκτες του με τους οποίους έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας στο Euro 2004 ήταν εκεί. Ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο παρτενέρ του στην άμυνα, Μιχάλης Καψής, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Άγγελος Μπάσινας, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Ντέμης Νικολαΐδης και ο Νίκος Νταμπίζας βρέθηκαν στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα.

Στην κηδεία έδωσαν το “παρών” ακόμα οι άλλοτε συμπαίκτες του Λεωνίδας Βόκολος, Κώστας Χαλκιάς, Ίλια Ίβιτς, Βασίλης Λάκης και Γιώργος Αλεξόπουλος, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο Κώστας Μανωλάς, ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, ο Βασίλης Μπορμπόκης και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα ήταν ακόμα ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Νίκος Κωστένογλου.

Ο Αντώνης Νικοπολίδης
Ο Αντώνης  Νικοπολίδης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Κώστας Κατσουράνης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Ντέμης Νικολαΐδης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Άγγελος Μπασινάς / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Μιχάλης Καψής / NDP
Ο Γιώργος Τζαβέλλας με τη Βίκυ Κάβουρα / NDP
O Βασίλης Γκαγκάτσης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Εξόδιος ακολουθία ΤΗς Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Ελληνικού. Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.
Ο Κώστας Μανωλάς ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Ο Κώστας Χαλκιάς / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
O Γιώργος Αλεξόπουλος / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Νίκος Κωστένογλου/ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Ηλίας Πουρσανίδης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Λεωνίδας Βόκολος / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Τάκης Φύσσας / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Ίλια Ίβιτς / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Βασίλης Λάκης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
O Βασίλης Μπορμπόκης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Νίκος Νταμπίζας / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Άρης Σοϊλέδης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Ο Τραϊανός Δέλλας έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ υπήρξε και προπονητής της.

