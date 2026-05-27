Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα Νικοπολίδης, Φύσσας, Σεϊταρίδης, Μπασινάς, Κατσουράνης και Νικολαΐδης

Ο Τραϊανός Δέλλας βίωσε τη χειρότερη στιγμή της ζωής του στην κηδεία της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα. Ο “Κολοσσός” δεν ήταν τουλάχιστον μόνος, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκεται στο πλευρό του.

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος έδωσε το “παρών” στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα και εξέφρασε τη στήριξή του στον Τραϊανό Δέλλα και την οικογένειά του για τη βαριά και δύσκολη απώλεια που βιώνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδόν όλοι οι συμπαίκτες του με τους οποίους έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας στο Euro 2004 ήταν εκεί. Ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο παρτενέρ του στην άμυνα, Μιχάλης Καψής, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Άγγελος Μπάσινας, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Ντέμης Νικολαΐδης και ο Νίκος Νταμπίζας βρέθηκαν στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα.

Στην κηδεία έδωσαν το “παρών” ακόμα οι άλλοτε συμπαίκτες του Λεωνίδας Βόκολος, Κώστας Χαλκιάς, Ίλια Ίβιτς, Βασίλης Λάκης και Γιώργος Αλεξόπουλος, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο Κώστας Μανωλάς, ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, ο Βασίλης Μπορμπόκης και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα ήταν ακόμα ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Νίκος Κωστένογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Ο Τραϊανός Δέλλας έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ υπήρξε και προπονητής της.