Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Λύγισε η μητέρα της – «Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου»

Λύγισε η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα όταν το φέρετρο με την κόρη της έμπαινε στην εκκλησία στο Ελληνικό για το τελευταίο αντίο.

Η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα δεν άντεξε όταν είδε το λευκό φέρετρο με τη σωρό της. Έσπασε, μην αντέχοντας αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή που καμιά μητέρα δεν θα ήθελε να ζήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου», φώναζε με σπαρακτική φωνή επαναλαμβάνοντας μετά πολλές φορές τις λέξεις «αγγελέ μου».

Όταν μάλιστα έφτασε στην εκκλησία έπεσε στην αγκαλιά του Τραϊνού Δέλλα. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα στον μεγάλο αγώνα που έδινε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.