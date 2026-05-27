Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Τούμπα – «Κυνηγούσαν τον γιο μου με σίδερο και ζώνη» καταγγέλλει μητέρα

Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη με θύμα ένα 14χρονο που μετά τον ξυλοδαρμό κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η μητέρα του 15χρονου που συνελήφθη για το περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη μιλάει στο newsit.gr για όλα όσα σημειώθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα έγιναν γύρω στις 7 το απόγευμα της Τρίτης (26.05.2026) στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε έναν 13χρονο, ενώ στη συνέχεια στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλα νεαρά άτομα. Από τη συμπλοκή ένας 14χρονος δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο όπως και στην πλάτη και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Για το συμβάν συνελήφθη από την αστυνομία ένα 15χρονο αγόρι. Η μητέρα του 15χρονου μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν:

«Το παιδί μου βγήκε να παίξει μπουγέλο εκεί στη γειτονιά και είδε δυο αδέλφια να μαλώνουν με έναν φίλο τους. Πήγε να ρωτήσει τι έγινε και τότε τα έβαλαν και μαζί του. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μια ζώνη για να τον χτυπήσουν. Για να αμυνθεί πήρε και αυτός ένα ξύλο. Μια φίλη είδε τι συμβαίνει και ενημέρωσε έναν φίλο του ότι τον κυνηγούσαν. Ο φίλος του γιου μου όταν πήγε εκεί προσπάθησε να δει τι συμβαίνει αλλά η φασαρία συνεχίστηκε και χτύπησε έναν από αυτούς».

Ο 15χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.