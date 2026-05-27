Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των εξετάσεων – Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στην μάχη των Πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν την προσεχή Παρασκευή (29.05.2026) περίπου 100.000 υποψήφιοι διεκδικώντας μια θέση στα Πανεπιστήμια.

Πρώτοι στις Πανελλήνιες εξετάσεις θα ξεκινήσουν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων και στις 30 του μήνα ημέρα Σάββατο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στην διεξαγωγή των εξετάσεων και κυρίως στη μετάδοση των θεμάτων.

Φέτος, περίπου 80.000 μαθητές από τα ΓΕΛ και άλλοι 20.000 από τα ΕΠΑΛ θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και την είσοδό τους στις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας. Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο για τις σχολές που προσφέρουν αυξημένες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, στις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, για τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπονται 83 θέσεις, ενώ για τη Σχολή Αστυφυλάκων διατίθενται 900 θέσεις — δηλαδή 100 λιγότερες σε σχέση με πέρσι. Στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος αντιστοιχούν 24 θέσεις και στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 100 θέσεις. Επιπλέον, στην Πυροσβεστική Ακαδημία προβλέπονται 70 θέσεις για τη Σχολή Αξιωματικών και 260 θέσεις για τη Σχολή Πυροσβεστών.

Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ οι εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας.

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ

-Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

-Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

-Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

-Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

-Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Νέα Ελληνικά

Από 2 έως 16 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ θα ακολουθήσουν μέσα στον Ιούνιο.

Ως ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί η 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι τρίωρη.

Η ανακοίνωση της βαθμολογίας και των βάσεων

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται προς τα τέλη Ιουλίου, κάτι το οποίο συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές.

Από εκεί και πέρα οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.

Σημειώνεται, ότι το 2025 οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής στις 24 Ιουλίου.