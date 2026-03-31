Εύοσμος: Ασφυξία «έδειξε» η ιατροδικαστική ως αιτία θανάτου της 59χρονης

Πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τον θάνατο της 59χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχοντας ένα λουρί τσάντας γύρω από τον λαιμό της.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε χτες Δευτέρα (30.03.2026) με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο μοιραίο διαμέρισμα του Ευόσμου όταν φίλη της τους ειδοποίησε πως είχε να την δει ή να την ακούσει ημέρες. Φτάνοντας αρχικά στο σημείο οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο. Η πόρτα του διαμερίσματος δεν είχε κανένα σημάδι παραβίασης και έτσι, ξεκίνησαν προσεκτικά την έρευνα εντός του σπιτιού. Η 59χρονη ωστόσο, εντοπίστηκε ημίγυμνη στο κρεβάτι της με λουρί από τσάντα της στον λαιμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική που πραγματοποιήθηκε σήμερα, επιβεβαιώνεται ο ασφυκτικός θάνατος της γυναίκας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί έλαβαν και δείγμα απο τα νύχια της 59χρονης για εξέταση DNA.

Ο θάνατος της 59χρονης προήλθε απο στραγγαλισμό που έγινε με το λουρί της τσάντας που ήταν περασμένο στον λαιμό της. Παράλληλα, υπάρχει και χτύπημα στο μάτι πιθανόν απο μπουνιά.

Το κινητό της έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι θα αντλήσουν πολλές πληροφορίες από αυτό. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με τις αρχές να εξετάζουν κυρίως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με γείτονες της 59χρονης, η γυναίκα είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί και έμενε μόνη. Ήταν Ελληνίδα, κάτοικος Γερμανίας και ήταν στη χώρα μας μόλις λίγες ημέρες.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι είχε δώσει προκαταβολή για να αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι και τώρα, είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της.