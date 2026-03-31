Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι αρχές για την 59χρονη – Λείπουν αντικείμενα από το σπίτι της

Με λουρί τσάντας βρέθηκε δεμένη στον λαιμό - Οι αρχές κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από την ιατροδικαστική εξέταση - Το χρονικό της τραγωδίας
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την 59χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή και ημίγυμνη, στο σπίτι της στον Εύοσμο, τη Δευτέρα (30.03.2026). Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ασφυκτικό θάνατο αν και περισσότερες απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε στο σπίτι της, το απόγευμα της Δευτέρας. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο μοιραίο διαμέρισμα του Ευόσμου όταν φίλη της τους ειδοποίησε πως είχε να την δει ή να την ακούσει ημέρες. Φτάνοντας αρχικά στο σημείο οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο. Η πόρτα του διαμερίσματος δεν είχε κανένα σημάδι παραβίασης και έτσι, ξεκίνησαν προσεκτικά την έρευνα εντός του σπιτιού.

Τότε βρήκαν την σορό της γυναίκας πάνω στο κρεβάτι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν ημίγυμνη από τη μέση και πάνω ενώ ήταν δεμένη στον λαιμό με λουρί τσάντας παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζώνη.

Ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο βρήκε ίχνη στραγγαλισμού και «βλέπει» εγκληματική ενέργεια.

Το κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέτασαν κάθε γωνία του διαμερίσματος με σκοπό να βρουν περισσότερα στοιχεία για την αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας. Οι αρχές αναφέρουν πως το σπίτι της θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη πως λείπει ένα ακριβό ρολόι από το σπίτι αλλά και η τσάντα της.

Το κινητό της τηλέφωνο έχει ήδη σταλεί στο εγκληματολογικό για έρευνα.

Η 59χρονη έμελλε να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές στην πατρίδα, μιας και είχε επιστρέψει πριν από λίγες ημέρες από την Γερμανία όπου έμενε χρόνια.

Οι γείτονες λένε πως η γυναίκα είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί και έμενε μόνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δώσει προκαταβολή για να αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι και τώρα, είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέμπη: Η άγρια κόντρα Σεβαστίδη – Κωνσταντοπούλου, το «λίφτινγκ» στην αίθουσα και το πλάνο δικαστών και αστυνομίας για την δίκη
Το λεκτικό μπρα ντε φερ ανάμεσα στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, συνθέτει ένα «πολεμικό» σκηνικό που δυναμιτίζει περισσότερο την κατάσταση ενόψει της αυριανής επανέναρξης της δίκης
Η δίκη για τα Τέμπη
Η Ελλάδα αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της, πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα
Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου - Στις 14:00 θα μεταφερθεί η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών
Η οικογένεια της Μαρινέλλας
Η κακοκαιρία Erminio έρχεται με ακραία φαινόμενα - Καταιγίδες, άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα 6 μέτρων
Για την Αττική υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς αναμένονται  ισχυρές καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους, ενώ μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος για να εκδηλωθούν πλημμύρες
βροχή στην Αθήνα 6
Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλα - Στις 14:00 η κηδεία της σπουδαίας καλλιτέχνιδας, από τις 8 σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
Η οικογένεια της Μαρινέλλας επιθυμεί η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο και αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα»
Μαρινέλλα
