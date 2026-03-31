Εύοσμος: «Δεν απαντούσε όλη μέρα και ειδοποίησα την γειτόνισσα» λέει ο αδερφός της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 59χρονης μέσα στο σπίτι της στον Εύοσμο, η οποία εντοπίστηκε στο κρεβάτι της νεκρή, ημίγυμνη με ένα λουρί τσάντας τυλιγμένο στο λαιμό της φέροντας και μώλωπες στο πρόσωπο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πιθανή εγκληματική ενέργεια.

Από ασφυξία πέθανε η άτυχη 59χρονη, όπως έδειξε σήμερα (31.03.2026) η ιατροδικαστική. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε χτες μέσα στο σπίτι της στην περιοχή του Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη, όπου αστυνομικοί έσπευσαν στο μοιραίο διαμέρισμα όταν φίλη της τους ειδοποίησε πως είχε να την δει ή να την ακούσει ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σοκ βρίσκονται οι γείτονες της άτυχης γυναίκας, ενώ συντετριμμένος είναι ο αδερφός της. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αδερφή του είχε αγοράσει πρόσφατα το σπίτι μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρή, διότι σχεδίαζαν να εγκατασταθούν και οι δύο στην Ελλάδα μόνιμα.

Όπως είπε μαζί με την 59χρονη είχαν μεταναστεύσει εδώ και χρόνια στην Γερμανία, ωστόσο το θύμα συνήθιζε να κατεβαίνει συχνά στη χώρα, ενώ τις τελευταίες μέρες ήταν στην Θεσσαλονίκη για το μνημόσυνο του γιου της. Ο αδερφός της 59χρονης δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που χτύπησε την πόρτα της οικογένεια του από τη μία στιγμή στην άλλη:

Εσείς πότε μιλήσατε τελευταία φορά μαζί της;

Εχθές. Σήμερα δεν απαντούσε όλη μέρα και ειδοποίησα τη γειτόνισσα να πάει να δει τι γίνεται και δεν απαντάει. Γιατί θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να την πάρω.

Αυτό το σπίτι ήταν καινούριο. Τώρα θα το έπαιρνε, σωστά;

Ναι, τώρα το αγοράσαμε. Το μπροστά εγώ, το πίσω η αδερφή μου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της 59χρονης, δεν είδαν ίχνη παραβίασης. Ενδεικτικό είναι ότι οι γείτονες από το ακριβώς διπλανό σπίτι όπως λένε δεν άκουσαν απολύτως τίποτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεσή τους οι Αρχές «δείχνουν» ότι ο θάνατος της 59χρονης χρονολογείται περίπου 12 ώρες πριν εντοπιστεί από τις Αρχές και έφερε μώλωπες στο πρόσωπο.

Ο αδερφός της 59χρονης ανέφερε επίσης στο Live News:

Είχε γνωστούς ή είχε γνωριμίες στη Θεσσαλονίκη η Μαρία;

Δεν γνωρίζω. Έχουμε 15 χρόνια που φύγαμε. Από το ‘12 έχω φύγει από Ελλάδα. Τώρα κατέβηκα.

Ερχόταν η Μαρία Ελλάδα συχνά;

Ναι, κάθε μήνα κατέβαινε αυτή.

Η γυναίκα είχε αγοράσει πρόσφατα το σπίτι στην Θεσσαλονίκη. Ήταν Ελληνίδα, κάτοικος Γερμανίας και σχεδίαζε κάποια στιγμή να γυρίσει μόνιμα στην Ελλάδα, ώστε να είναι κοντά στο μνήμα του παιδιού της, που πρόσφατα είχε φύγει από τη ζωή.

Και συμπλήρωσε ο αδερφός της 59χρονης:

Η Μαρία σας είπε τις τελευταίες μέρες αν κάτι φοβόταν, αν για κάτι στενοχωριόταν;

Όχι, όχι, τίποτα. Στον γιο της θα πήγαινε στην Καβάλα στο νεκροταφείο. Μόνο αυτό ξέρω. Τίποτε άλλο.

Πότε ήρθε στην Ελλάδα η Μαρία τώρα;

Πριν τρεις μέρες.

Για τον γιο της, επειδή είχε το μνημόσυνο, από ό,τι μάθαμε, ε;

Ε ναι ετάφη.

Η Μαρία δούλευε, εργαζόταν κάπου;

Ναι, είχαμε εδώ, είχαμε μαζί εστιατόριο και μία εταιρεία με επιδιορθώσεις κατοικιών. Έχουμε και μαγαζιά.

Και ήρθε γι’ αυτό, θα ξαναγύριζε και θα τελείωνε μετά το σπίτι για να μείνει μόνιμα, φαντάζομαι.

Ε ναι, θα κατεβαίναμε κάποτε Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο εντοπίστηκε το κινητό του θύματος, το οποίο εξετάζουν οι αρχές, κάτι που σημαίνει ότι πιθανώς το κίνητρο των δραστών ή του δράστη, δεν ήταν η ληστεία, παρότι έλειπε η τσάντα και το ρολόι της. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών προκειμένου να οδηγηθούν τόσο στην ταυτότητα του δράστη αλλά και στο κίνητρο της πιθανής δολοφονίας.